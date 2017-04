O comerciante Abdel Hameed al-Youssef, de 29 anos, perdeu 2 filhos gêmeos, de 9 meses, a mulher e outros parentes no ataque químico, terça-feira, que matou ao menos 72 pessoas no noroeste da Síria.

FOTO

Sua foto, com os corpos dos gêmeos no colo, emociona e choca o mundo. O pai penteou o cabelo dos filhos e, na frente de todos, repetia - “diga tchau, bebê, diga tchau”, enquanto a cena patética era filmada.

ATAQUE

O comerciante estava com os filhos quando ocorreu o ataque químico. Ele correu para obter socorro, enquanto procurava pelos demais parentes – dois irmãos, sobrinhos, amigos e vizinhos. Quando voltou, os gêmeos estavam mortos.