A Polícia Federal prendeu 5 pessoas, hoje, suspeitas de envolvimento no desvio de verbas públicas repassadas para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Outras 4 pessoas também foram conduzidas de maneira coercitiva para unidades da Polícia Federal no Rio e em São Paulo.

MANDADOS

Além dos 5 presos, outros 16 mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Através de leis de incentivo ao esporte e convênios, verba de R$ 40 milhões foi repassada à confederação. No entanto, a Polícia Federal acredita que a entidade não utilizou a quantia milionária da maneira que deveria, desviando a verba para proveito pessoal das pessoas que integravam o esquema de corrupção.