Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2017:

REFORMA

Folha de São Paulo: “Estados em crise querem rigor menor em socorro”; O Estado de São Paulo: “Placar indica desafio do governo para fazer reforma da Previdência”; O Globo (Rio): “Regra de transição deve valer para todos”;

POLICIAIS

O Tempo (Belo Horizonte): “Supremo decide que policiais não podem fazer greve”; A Tarde (Salvador): “Supremo Tribunal proíbe greve de policiais no país”;

FGTS

O Liberal (Belém): “Caixa autoriza antecipação de saque do FGTS em conta inativa”; O Dia (Rio): “Resgate do FGTS inativo é antecipado para sábado”; Jornal do Commercio (Recife): “Resistência à Reforma da Previdência na Câmara”.