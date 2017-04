Desde cedo, as crianças do Brasil deverão ter acesso a conteúdos de português e matemática. Até o 2º ano do ensino fundamental, geralmente aos 7 anos, os estudantes deverão ser capazes de ler e escrever. Além disso, aprenderão conteúdos de estatística e probabilidade. As definições estão na nova Base Nacional Comum Curricular apresentada hoje pelo Ministério da Educação.

EXPECTATIVA

O conteúdo começará a ser introduzido aos poucos. A expectativa do ministério é que a Base Curricular chegue às salas de aula a partir de 2019. Isso porque é necessário um longo caminho para a implementação, que envolve, entre outras coisas, a formação dos professores, aquisição de livros didáticos e mudanças nas avaliações nacionais feitas pelo próprio ministério.

INFANTIL

A Base Curricular apresentada hoje refere-se ao ensino infantil e ao ensino fundamental. A parte relativa ao ensino médio ainda está em elaboração e deverá ser apresentada nos próximos meses.