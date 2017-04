O soco dado pelo atacante Fred, do Atlético, no zagueiro Manoel, do Cruzeiro, no último clássico entre os 2 times rendeu além de uma simples expulsão ao atleticano. Hoje, Fred foi denunciado em artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por praticar agressão física.

JULGAMENTO

A denúncia já foi encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva e deve ser julgada na próxima terça-feira. A suspensão, caso se confirme, pode fazer Fred perder de 4 a 12 jogos. Isso desfalcaria o Atlético na reta final do Campeonato Mineiro. Na súmula, o árbitro da partida citou o incidente.