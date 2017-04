Qui 06/04/17 - 17h - Cruzeiro confirma retorno do goleiro Fábio em jogo contra o Democrata

O goleiro Fábio voltará ao gol do Cruzeiro depois de 8 meses. A informação foi confirmada pela Raposa em sua rede social. Como a equipe já está classificada para a fase mata-mata do Campeonato Mineiro em 2º lugar, o técnico Mano Menezes mandará uma equipe alternativa contra o Democrata de Valadares, domingo, às 11h, no Mineirão.

RECORDISTA

Fábio, o atleta com o maior número de jogos da história do Cruzeiro - 705 partidas - rompeu o ligamento do joelho direito no dia 14 de agosto, contra o Coritiba, em jogo do Campeonato Brasileiro, no Independência. O goleiro precisou ser operado. Durante o período em que ficou em recuperação, Fábio foi substituído à altura por Rafael.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros