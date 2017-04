A Conmebol recebeu autorização da Fifa para usar a tecnologia do árbitro de vídeo em jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana ainda neste ano. A novidade deve ser colocada em prática no 2º semestre, a partir das quartas de final.

TESTES

A ideia da Fifa é realizar testes em diversas competições durante a temporada 2017/18 para implementar o árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. A tecnologia já foi utilizada no Mundial de Clubes de 2016 e, mais recentemente, no amistoso entre França e Espanha.