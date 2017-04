Qui 06/04/17 - 7h - EUA atingem base aérea na Síria com 59 mísseis em retaliação a ataque químico

O governo dos EUA lançou 59 mísseis sobre a Síria, ontem à noite, em retaliação ao ataque químico que matou pelo menos 80 pessoas, muitas delas crianças, na última terça-feira, em cidade dominada por rebeldes opositores ao regime do ditador Bashar al-Assad. O bombardeio foi ordenado pelo presidente Donald Trump da Flórida, onde se reunia com o presidente chinês Xi Jinping.

O exército sírio confirmou que 6 pessoas morreram no ataque, mas não especificou se as vítimas são civis ou militares. O comunicado oficial diz também que os mísseis "deixaram feridos e importantes danos materiais". Os mísseis atingiram a base aérea de Al Shayrat de ontem, segundo Trump, partiu o ataque químico de terça-feira.

A Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad, condenou o ataque e disse que ele foi baseado em "pretextos inventados". O Irã também condenou a ação. Comunicado emitido pelo Pentágono diz que o ataque "reduziu a habilidade do governo sírio de usar armas químicas".

