A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA, fechou março em 0,25%, com queda de 0,08 ponto percentual em relação ao percentual (0,33%) de fevereiro e a menor taxa já registrada para os meses de março desde 2012, quando atingiu 0,21%.

ACUMULADA

Com o resultado, a inflação acumulada no 1º trimestre de 2017 é de 0,96%, contra 2,62% de igual período do ano passado. A inflação dos últimos 12 meses é de 4,57%. Em março do ano passado, o IPCA havia variado 0,43%.