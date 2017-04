O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, vai poupar titulares no jogo de domingo, às 11h, no Mineirão, contra o Democrata de Valadares, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. A decisão foi tomada porque o Cruzeiro já está classificado para as semifinais do Estadual e apenas cumprirá tabela no domingo.

GARANTIDO

A Raposa já garantiu o 2º lugar na classificação e o Democrata não corre o risco de ser rebaixado ao Módulo II. O Cruzeiro também vem de uma maratona de jogos bastante cansativa e terá a chance de recarregar as baterias.

ESCALAÇÃO

A equipe que deve iniciar o jogo contra o Democrata será: Fábio, Mayke, Dedé, Caicedo, Bryan, Lucas Romero, Fabrício, Lucas Silva, Élber, Marcos Vinícius e Ábila.