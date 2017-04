O goleiro Bruno vai estrear, amanhã, pelo Boa Esporte, na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. O jogo é válido pelo hexagonal final da competição e será disputado às 17h30, em Varginha, contra o Uberaba.

EVOLUIU

A previsão era que o goleiro fizesse a sua estreia somente em maio, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas Bruno evoluiu rápido e já vai poder atuar. O goleiro não disputa um jogo oficial desde maio de 2010, quando atuou pelo Flamengo contra o Goiás, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

CONDENADO

Bruno foi contratado pelo Boa Esporte após deixar a prisão em 24 de fevereiro. Preso em 2010, o goleiro foi condenado pelo envolvimento no assassinato da ex-amante Eliza Samudio e cumpriu 7 anos de prisão.