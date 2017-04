O sinal analógico de TV será desligado em Belo Horizonte em outras 38 cidades da região metropolitana em 27 de julho deste ano. Com a mudança, esses municípios serão atendidos exclusivamente pela TV digital. Quem não se adaptar até a data ficará sem conseguir assistir os canais de TV aberto.

CIDADES

Além de BH, a mudança atingirá Araçaí, Baldim, Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itaúna, Jequitibá, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

M. CLAROS

Montes Claros não está incluída na lista. A meta do governo é encerrar as transmissões analógicas em todo o Brasil até o fim de 2018.