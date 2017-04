A Caixa Econômica Federal informou que 2.100 agências vão abrir hoje, de 9h às 15h, para auxiliar consumidores no saque do 2º lote das contas inativas do FGTS. De acordo com o banco, serão atendidos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Inclusive quem nasceu em janeiro e fevereiro e ainda não fez a retirada poderá procurar a instituição hoje.

7,7 MILHÕES

Na segunda, terça e quarta-feira, também haverá atendimento exclusivo para quem tem conta inativa, das 8h às 10h. Nessa etapa, a Caixa calcula que 7,7 milhões de trabalhadores deverão sacar cerca de R$ 11,2 bilhões. O saldo pode ser consultado nas agências ou no site caixa.gov.br/contasinativas.

ANTECIPAÇÃO

Em Montes Claros, estará aberta a agência da Rua Doutor Santos. O início das retiradas estava previsto para segunda-feira, mas, segundo a Caixa, a antecipação ocorreu devido à expectativa de saques em montante 60% maior do que na 1ª etapa da liberação das contas inativas do FGTS.