O salário mínimo, que hoje é de R$ 937, deverá subir para R$ 979 a partir de janeiro do ano que vem, segundo proposta do governo. Se essa previsão for confirmada pelo INPC (índice de inflação) registrado entre janeiro e dezembro de 2017, todas as aposentadorias, pensões e auxílios pagos pela Previdência serão reajustados em 4,48%, porque o salário mínimo é base para o piso dos benefícios do INSS.

BENEFÍCIOS

Com esse índice de correção, por exemplo, o teto dos benefícios, atualmente em R$ 5.531,31, passará a ser de R$ 5.779,11 a partir de 2018. O novo valor do salário mínimo será incluído na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, base para o orçamento do ano que vem. De acordo com a lei, a proposta tem que ser enviada ao Congresso até 15 de abril.