A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico melhorou a projeção de crescimento do Brasil para 0,7% neste ano. Em março a estimativa era de crescimento zero. Para 2018, a OCDE aponta expansão de 1,6% do PIB brasileiro.

EMERGINDO

De acordo com relatório da OCDE, a incerteza política no Brasil está subindo, mas até agora não invalidou os esforços para o país tentar aprovar reformas. “O Brasil está, enfim, emergindo de uma recessão severa e prolongada”, diz.

RISCOS

Mas a OCDE destaca que as incertezas políticas causadas pelos escândalos de corrupção no Brasil trazem riscos significativos para o crescimento da economia brasileira. A entidade recomenda ao país adotar medidas mais efetivas para prevenir a corrupção e melhorar a governança.