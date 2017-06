Na previsão de hoje, a meteorologia vai confirmando temperaturas levemente mais baixas em Montes Claros, na semana que vem. Entre os dias 14 e 17 de junho, a mínima deve atingir os 15 graus. A temperatura máxima atual, de 31 graus, deve cair para 26. A mínima hoje foi de 17 graus, entre 3h e 5h, nos estúdios da Rádio 98 FM, no Alto dos Morrinhos, Vila do Rádio.

NAMORADOS

Para 12 de junho, Dia dos Namorados e de Santo Antônio, a previsão é de temperaturas entre os 20 e 29 graus. A previsão para hoje é de temperaturas entre os 19 e 31 graus. Ontem, a máxima foi de 31 graus, às 15h. No momento, a temperatura é de 24 graus. Os ventos hoje devem soprar a 14 km.