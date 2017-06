Após formar a base da seleção brasileira que tentará buscar o hexa na Rússia, em 2018, o técnico Tite iniciará, às 7h da manhã desta sexta-feira (horário de Brasília), contra a Argentina, na Austrália, o último período de testes para os atletas que ainda lutam para ficar no grupo.

OPORTUNIDADE

Sem os medalhões que já estão confirmados, como Neymar, Marcelo, Daniel Alves e Miranda, o treinador dará oportunidade a partir dos amistosos na Oceania para os jogadores que têm se destacado e brigam por vaga no grupo.

SELETIVO

O “processo seletivo” de Tite deve durar até o final do ano, nos jogos restantes das eliminatórias e em outros amistosos. Além da Argentina, o Brasil vai enfrentar a seleção australiana, dia 13, na Austrália.