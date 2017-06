Sex 09/06/17 - 16h - Saque do FGTS inativo para nascidos em setembro, outubro e novembro começa amanhã

A Caixa Econômica Federal vai liberar amanhã nova rodada de saques de contas inativas do FGTS. Poderão retirar os recursos neste lote os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. A partir de 14 de julho, poderá fazer os resgates quem nasceu em dezembro.

O pagamento das contas inativas começou em 10 de março e vai até 31 de julho. Apenas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta inativa.

Amanhã, 2.015 agências da Caixa abrirão das 9 horas às 15 horas, e outras 69 agências terão a sala de autoatendimento disponível aos beneficiários. Já nos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências abrirão 2 horas mais cedo do que o habitual para atender os beneficiários.

