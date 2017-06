A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início hoje com os jogos Palmeiras e Fluminense, às 16h, na Arena do Palmeiras, e Vasco e Sport, às 19h, em São Januário. Às 11h deste domingo jogarão Botafogo e Coritiba no Rio.

GALO

Às 16h, os jogos serão entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, Vitória e Atlético, em Salvador, Ponte Preta e Chapecoense, em Campinas, e Avaí e Flamengo, em Florianópolis.

RAPOSA

Às 18h30 jogarão Cruzeiro e Atlético de Goiás, no Mineirão. Às 19h é a vez de Atlético Paranaense e Santos, em Curitiba. A 6ª rodada será encerrada com o jogo Grêmio e Bahia, às 20h de segunda-feira, em Porto Alegre.