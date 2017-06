A seleção brasileira está confirmada para o seu 2º amistoso em Melbourne, nesta terça-feira, às 7h05 (horário de Brasília), diante da Austrália. O técnico Tite confirmou a escalação com 8 alterações em relação ao jogo com a Argentina, na última sexta-feira, quando o Brasil perdeu por 1 a 0.

MUDANÇAS

Foram mantidos apenas o zagueiro Thiago Silva, o volante Paulinho e o meia Philippe Coutinho. A seleção vai começar jogando com: Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Alex Sandro, David Luiz, Paulinho, Philippe Coutinho, Giuliano, Diego Souza e Douglas Costa.

OLHO

Só uma das alterações foi realizada por necessidade: a entrada de Diego Souza na vaga de Gabriel Jesus, que machucou o olho, após ser atingido pelo cotovelo de Otamendi no amistoso da última sexta.