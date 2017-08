O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, disse que "não há possibilidade" de prorrogação do período de saque das contas inativas do FGTS para todos. Segundo a Caixa, há 6,79 milhões de contas com R$ 5,85 bilhões a sacar.

DOENÇA

Occhi reforçou que apenas alguns casos poderão sacar os recursos até 31 de dezembro de 2018: trabalhadores com doença grave ou que estão ou estavam presos no período normal de saque que terminou em julho. Nestes casos, é preciso levar documentação que comprove a situação à Caixa para a retirada de recursos.

APOSENTADORIA

Além destes casos, os cotistas poderão sacar o dinheiro nos momentos tradicionais: para compra de imóvel, em caso de aposentadoria, em caso de doença grave ou após 3 anos de inatividade da conta.