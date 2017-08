Um carro com placa de Janaúba chocou-se de frente com outro carro, de Urandi, Bahia, perto de Camarinhas, na estrada Montes Claros/Janaúba. Três pessoas morreram e três ficaram feridas. O acidente foi nesta manhã. O carro de Janaúba vinha para M. Claros. Uma mulher e dois homens que morreram estariam no carro com placa da Bahia.