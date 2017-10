Qua 11/10/17 - 13h15 - Presos fogem após almoçarem com o Papa Francisco na Itália

A Polícia italiana divulgou que dois presos se aproveitaram de uma visita do Papa Francisco à cidade de Bolonha, no norte da Itália, para escapar da cadeia.

A fuga ocorreu em 1º de outubro, quando os detentos de Nápoles faziam parte de comitiva de 20 homens selecionados para participar de uma missa e um almoço com o pontífice na Basílica de San Petronio.

Durante o almoço, os acompanhantes dos detentos - todos voluntários de uma paróquia local - perceberam que faltavam dois homens no grupo e alertaram os guardas, mas já era tarde demais. Os foragidos já têm histórico de fugas.

Os dois detentos cumpriam pena em uma casa de reclusão que serve como alternativa a penitenciárias tradicionais. Se forem encontrados, perderão o direito ao benefício e serão levados a uma prisão comum. Desde o começo de seu trabalho à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco realiza encontros com presidiários em todo o mundo.



