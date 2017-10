O técnico Oswaldo de Oliveira divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo deste domingo, contra o Sport, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 17h (no horário de verão) e será disputada no Recife.

RELACIONADOS

Estão na capital pernambucana os goleiros Victor e Uilson, os laterais Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos e Mansur, os zagueiros Felipe Santana, Gabriel, Bremer e Matheus Mancini, os volantes Roger Bernardo, Adilson, Elias e Yago, os meias Cazares, Otero, Valdívia e Marlone, e os atacantes Clayton, Fred e Rafael Moura.

DESFALQUES

Os desfalques do Galo são Robinho, que cumprirá suspensão, e Luan e Leonardo Silva, que estão machucados. O Atlético está na 8ª posição do Brasileirão, com 37 pontos, 4 a mais que o Sport, 11º colocado.