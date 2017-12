A partir de janeiro, o Hospital das Clínicas da UFMG começa a testar em seres humanos vacina contra a zika. Além da UFMG, outras 20 instituições no mundo participam da pesquisa. O hospital começou a recrutar voluntários para participar dos testes nos próximos dois anos. A vacina já foi aprovada por comitês de ética nacionais e internacionais.

EFICÁCIA

Agora, será avaliada com a finalidade de estudar mais dados sobre a sua eficácia e segurança no organismo de seres humanos sadios. Para esta nova fase serão recrutados homens e mulheres voluntários, entre 15 e 35 anos, que moram em Belo Horizonte e região. Como a vacina não contém o vírus transmissor da zika, não há risco de contaminação dos voluntários. Em todo o mundo, pelo menos 2.400 pessoas testarão a vacina.