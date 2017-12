A Mega da Virada deste ano tem prêmio estimado de R$ 280 milhões, valor mais alto já oferecido na história das loterias no Brasil. As apostas começaram em outubro e podem ser feitas em boa parte das lotéricas do país até às 14h do domingo, dia 31.

Neste mesmo dia, a partir das 20h, o sorteio será realizado ao vivo, com transmissão pela TV. Ajudou a aumentar o prêmio o fato de ninguém ter acertado o último sorteio regular da Mega-Sena, sorteado quinta-feira. O valor que acumulou foi somado ao prêmio previsto da Mega da Virada.