Outro grave acidente na MG 122, desta vez entre Porteirinha e Mato Verde. No começo da tarde, acidente entre ônibus de turismo, automóvel e cegonheira matou 7 pessoas e 18 estão feridas. O tráfego no trecho foi interrompido nos 2 sentidos, com o incêndio dos veículos envolvidos. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Janaúba e Mato Verde. O ônibus teria como destino a cidade de Bom Jesus da Lapa.