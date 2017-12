Os 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam realizar o procedimento de comprovação de vida. Até novembro, 6,5 milhões de beneficiários ainda não haviam comparecido aos bancos pagadores de seu benefício para o atendimento. Por isto, o prazo, que terminaria em 31 de dezembro, foi prorrogado até 28 de fevereiro de 2018.

INTERROMPIDO

Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento interrompido. Não é necessário ir a uma agência do INSS, pois o procedimento é realizado diretamente no banco em que o beneficiário recebe o benefício. É preciso apenas apresentar documento de identificação com foto.

PROCURADOR

Quem não puder ir a agência bancária por motivos de doença ou dificuldades de locomoção pode realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS.