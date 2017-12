São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2017, Dia do Salva-Vidas: Folha de São Paulo: “Após 7 meses de alta, Brasil tem queda de emprego”; O Estado de São Paulo: “Brasil perde postos de trabalho, mas montadoras têm reação”;

SEGURANÇA

Estado de Minas: “Crise na segurança”; O Tempo (Belo Horizonte): “Após sete meses de alta, país corta 12 mil empregos”; O Globo (Rio): “Dodge recorre ao STF contra indulto”;

EMPREGOS

Jornal de Brasília: “Sem reforma, salário de servidor pode ter corte”; Jornal do Commercio (Recife): “Empregos formais caem em novembro”; O Dia (Rio): “Termina hoje o prazo para sacar o abono do PIS/Pasep”.