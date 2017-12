Após 4 anos de queda, a indústria automobilística brasileira vai encerrar 2017 com crescimento de mais de 9% nas vendas de carros, uma alta acima das projeções feitas pelas montadoras.

ECONOMIA

A recuperação do mercado de carros novos começou no 2º semestre, pautada pela melhora da economia. Até o dia 26 deste mês foram vendidos 178,9 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados do mercado.

MÉDIA

Se a média de vendas diárias for mantida até amanhã, dezembro fechará com cerca de 210 mil unidades vendidas. Em 2017, a soma já está em 2,206 milhões de unidades e deve ficar próxima a 2,240 milhões, ante 2,050 milhões em 2016.

VAGAS

A melhora do mercado levou a indústria automobilística a abrir 5,1 mil vagas neste ano, depois de ter fechado 30,6 mil a partir de 2014.