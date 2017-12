O presidente Michel Temer estuda editar novo decreto em substituição ao que foi suspenso parcialmente pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia. Segundo auxiliares do presidente, a decisão "prejudica milhares de pessoas" e uma das possibilidades seria adequar o decreto aos termos da decisão da ministra.

DIÁLOGO

Fontes ligadas ao presidente defendem que se busque "um diálogo" com a ministra, antes de qualquer nova decisão. A avaliação do ministro da Justiça, Torquato Jardim, é de que a liminar suspendeu apenas 3 das 27 hipóteses de indulto e que "parte substancial do indulto segue em vigor".