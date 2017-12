A 9ª edição da Mega da Virada será sorteada às 20h50 deste domingo, 31 de dezembro, e vai pagar R$ 280 milhões para quem acertar, sozinho, as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 14h de domingo em boa parte das lotéricas do País.

APOSENTAR

O prêmio da Mega da Virada não acumula e é o mais alto já oferecido na história das loterias no Brasil. Caso somente um apostador leve o prêmio, o novo milionário poderá se aposentar com fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,2 milhão, apenas investindo na poupança.

RATEIO

Apenas o rendimento é suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares. Caso não haja ganhador com as 6 dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de 5 números e assim sucessivamente.