Confira as manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 02 de janeiro de 2018: Folha de São Paulo: “Oferta da Boeing inclui área militar da Embraer”; O Estado de São Paulo: “Nome do PSDB tem de ter viabilidade eleitoral, diz FHC”;

CONCURSOS

Estado de Minas: “162 mil vagas em concursos”; O Tempo (Belo Horizonte): “Delegacias de Minas não têm efetivo suficiente”;

LUZ

O Globo (Rio): “Rebelião deixa 9 mortos em cadeia de Goiás”; Jornal de Brasília: "Tarifa branca pode baratear contas de luz”;

PERDAS

O Liberal (Belém): “Estados e municípios se unem para reaver perdas de R$ 550 bilhões”; Valor Econômico (São Paulo): “Boeing traça as linhas de parceria com a Embraer”.