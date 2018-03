Repercutiu na imprensa europeia a classificação do Real Madrid e a eliminação do PSG da Liga dos Campeões. Mesmo ausente da partida após operar o dedinho do pé direito, o atacante Neymar foi lembrado pelos principais jornais espanhóis.

ACONSELHOU

O "Marca", publicação de Madri, citou a mudança do brasileiro para o PSG para vencer a competição e se tornar o melhor do mundo. O jornal aconselhou Neymar a se transferir para o clube espanhol. "Se quer vencer, tem que fechar com o Real", escreveu o “Marca”.

ATACOU

O "Mundo Deportivo", de Barcelona, atacou o PSG que pagou 222 milhões de euros por Neymar. Em seu texto, a publicação afirma que a vitória mostra ao PSG que o futebol "não se compra com dinheiro".

AVANÇOU

O Real Madrid venceu o PSG por 2 a 1, em Paris, e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na 1ª partida, em Madri, os espanhóis haviam derrotado os franceses por 3 a 1.