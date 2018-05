A partir deste sábado, o Atlético iniciará uma maratona de 5 jogos num intervalo de 15 dias. Depois destas partidas a equipe terá novamente a “semana livre” para treinar na Cidade do Galo.

SÃO PAULO

O jogo contra o São Paulo, marcado para as 19h deste sábado, no Morumbi, será válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

SAN LORENZO

Em seguida, o desafio é pela Copa Sul-Americana. O Atlético precisa derrotar o San Lorenzo por 2 gols de diferença, terça-feira, no Independência, para passar a próxima fase.

PARANAENSE

Dia 13, o Galo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense às 16 horas, pela 5ª rodada do Brasileirão.

CHAPECOENSE

De lá, o time mineiro seguirá para Santa Catarina onde jogará às 19h30 do dia 16, contra a Chapecoense, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

CRUZEIRO

Para finalizar a maratona, o Atlético terá pela frente o Cruzeiro, pela 6ª rodada do Brasileirão, às 16 horas do dia 19, no Independência.