O Detran confirmou o prazo para a renovação do Licenciamento de veículos registrados em Minas Gerais. O CRLV deve ser regularizado pelos donos de veículos com placa de final 1, 2, 3,4 ou 5, até 30 de junho. Já os motoristas com placa de final 6,7,8, 9 ou 0, têm até 31 de julho.

LICENCIADO

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo é considerado licenciado e recebe o certificado somente depois que o IPVA, o Seguro Obrigatório, o Licenciamento e multas são quitados. O Detran informou que Minas tem 9,2 milhões de veículos registrados e em condições para serem licenciados.

PENDÊNCIAS

Há pendências em cerca de 53% dos automóveis. Conduzir veículo sem registro e devidamente licenciado é infração gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47.