Cinco ladrões assaltaram marido e mulher, quando o casal saía, de carro, da casa da família, na Rua 23, Bairro Jardim Primavera. Foi domingo, às 19 horas, quando os ladrões saíram de um lote onde estavam escondidos.

OURO

Armados de revólver, os 5 entraram na casa, levando o casal. Enquanto um vigiava a mulher, os outros reviraram a residência a procura de dinheiro. Roubaram anéis, alianças e cordões de ouro, além de celular e R$ 150,00. Depois, os 5 foram vistos entrando num táxi Voyage prata, no sentido da BR-251.

ESCURA

Por volta das 11 horas da manhã de domingo, numa moto roubada, ladrão assaltou posto de gasolina na Rua Ipanema, Vila Regina. Chegou de capacete fechado, com viseira escura, sacou revólver, rendeu os funcionais do posto e roubou R$ 850,00.