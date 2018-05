Esta terça-feira em Montes Claros vai ser típica de Outono, segundo a meteorologia. A previsão é de frio durante a noite e sensação de calor agora à tarde. Pelo boletim meteorológico de hoje, a cidade terá “sol com algumas nuvens”.

A temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 28 graus. A mínima é de 14 graus. Entre 5 e 6 horas de hoje, a temperatura foi de 18 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos. Os ventos deverão soprar, hoje, da direção Leste, a até 15 km por hora.