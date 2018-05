Termina hoje o prazo para quem precisa regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Os eleitores podem transferir, atualizar ou tirar o título eleitoral até esta quarta-feira para participar das eleições de 2018.

IRREGULAR

Dados do TSE revelam que cerca de 1 milhão de pessoas estão com a sua situação eleitoral irregular no país. O 1º turno das eleições será dia 7 de outubro. Se for necessária a disputa do 2º turno, a eleição deve ocorrer em 28 de outubro.

OBRIGATÓRIO

Neste ano, os eleitores votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O voto é obrigatório no Brasil. Apenas eleitores que têm menos de 18 anos ou mais de 70 anos não precisam votar. O voto também é facultativo para analfabetos.