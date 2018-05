O time reserva do Atlético foi eliminado pelo San Lorenzo na 1ª fase da Copa Sul-Americana, perdendo o jogo de ida por 1 a 0, na Argentina, e empatando sem gols, ontem, em casa.

EXTENSA

A queda alvinegra entra para uma lista extensa em que o clube não conseguiu reverter os resultados em casa. Esta foi a 9ª eliminação do Galo nos últimos 10 anos em jogos eliminatórios quando a equipe alvinegra faz a 2ª partida em Belo Horizonte.

Nove

Ao todo, foram 4 eliminações pela Copa do Brasil (Vitória, Grêmio Prudente, Goiás e Botafogo), 3 na Libertadores (Atlético Nacional, São Paulo e Jorge Wilstermann) e 2 na Sul-Americana (Botafogo e San Lorenzo).