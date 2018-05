São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 10 de maio de 2018, Dia do Campo: Folha de São Paulo: “Toffoli, do STF, quer foro restrito para todas as autoridades”; O Estado de São Paulo: “Gastos dos Estados com Previdência de servidor sobem 111%”;

FORO

O Tempo (Belo Horizonte): “Superfaturamento passa de 3.000% na Câmara”; O Globo (Rio): “STF discute ampliação de nova regra do foro”; Jornal do Commercio (Recife): “STF analisa proposta para ampliar a restrição de foro”;

CADEIA

O Liberal (Belém): “Maioria da 2ª Turma do STF decide manter Lula na cadeia”; O Jornal Extra (Rio): “Celulares serão bloqueados pela Anatel”.