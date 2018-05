Memorando secreto da CIA diz que o general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979, sabia e autorizou a execução de opositores durante a ditadura militar.

CIA

O documento, de 11 de abril de 1974, é do então diretor da CIA, William Egan Colby, e endereçado ao secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger. Tornado público recentemente pelo governo norte-americano, o memorando foi revelado pelo pesquisador Matias Spektor, da Fundação Getulio Vargas.

ENCONTRO

O memorando relata encontro no Centro de Inteligência do Exército, dia 30 de março de 1974, entre Geisel, João Batista Figueiredo, então chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), e os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino.

AMEAÇA

Segundo o documento, o general Milton disse que o Brasil não poderia ignorar a "ameaça terrorista e subversiva", e que os métodos "extra-legais deveriam continuar a ser empregados contra subversivos perigosos".

BAPTISTA

Ainda segundo o relato, todas as execuções deveriam ser aprovadas pelo general João Baptista Figueiredo, sucessor de Geisel e ocupante da Presidência da República de 1979 a 1985.