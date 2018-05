Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, dia 11 de maio de 2018: Folha de São Paulo: “São Paulo tem 25 mil edifícios fora de regra mais dura antifogo”; O Estado de São Paulo: “Receita cria grupo para investigar 800 agentes públicos”;

LICITAÇÃO

O Tempo (Belo Horizonte): “Kalil cancelará licitação de R$ 94 milhões da BHTrans”; O Globo (Rio): “Vereador, PM e ex-PM são investigados, diz ministro”;

ENCONTRO

Correio do Povo (Porto Alegre): “Trump e Kim Jon-un vão se reunir em Singapura”; Jornal do Commercio (Recife): “Trump e Jon Um marcam encontro”;

IMPROBIDADE

O Liberal (Belém): “Improbidade administrativa é caso para primeira instância”; A Tarde (Salvador): “Dia D contra H1N1 ocorre em meio à alta de casos”.