Na previsão desta sexta-feira, a meteorologia vai vendo chance de chuva, mas agora é para o dia 21 de maio, em M. Claros – cerca de 6mm. Ontem, esta mesma chance era vista para dia 20.

DEZESSEIS

A temperatura mínima prevista pela meteorologia para hoje era de 15 graus e passou perto: 16 graus, entre 4 e 6 horas da manhã, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

MÁXIMA

A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. Neste momento, a temperatura é de 25 graus no Alto dos Morrinhos.

SOL

O dia em M. Claros veio parcialmente nublado nesta sexta. No momento, faz sol. A previsão para hoje é de “sol com algumas nuvens; não chove”. Os ventos deverão soprar hoje da direção Leste, a até 13 km por hora.