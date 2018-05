O Atlético está procurando atletas importantes do seu elenco para estender os vínculos. O clube anunciou a renovação do contrato do goleiro Victor até 2020, quando ele terá 37 anos. O acordo anterior se encerrava no meio de 2019.

ABSOLUTO

Victor tem sido titular absoluto desde a sua chegada ao Atlético, em 2012. No jogo contra o San Lorenzo, na última terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o goleiro completou a marca de 350 jogos com a camisa alvinegra.

SANTIFICADO

“Santificado” pelo torcedor após a defesa do pênalti contra o Tijuana e o título da Copa Libertadores de 2013, Victor conquistou ainda uma Copa do Brasil, 3 Campeonatos Mineiros e uma Recopa Sul-Americana.

BRILHA

O goleiro também brilha quando o assunto é pênaltis. No Atlético, Victor chegou a marca de 16 defesas, com aproveitamento de 26% das 61 penalidades batidas contra ele.