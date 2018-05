O técnico Mano Menezes não confirmou a presença de Thiago Neves no 1º jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada. O armador, de 33 anos, ficou de fora da vitória da Raposa sobre o Sport por 2 a 0.

PANTURRILHA

Ontem, foi a campo para realizar um trabalho físico com os preparadores, mas voltou a sentir a panturrilha direita e deixou a atividade. A tendência é que Robinho volte a atuar em seu lugar e exerça, enfim, a função de homem centralizado.

PERMANÊNCIA

Também ontem, Arrascaeta foi pré-convocado para a seleção do Uruguai, que também disputará a Copa do Mundo da Rússia. O uruguaio, inclusive, não quis confirmar sua permanência no Cruzeiro após a Copa do Mundo.