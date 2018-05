O Atlético visita a Chapecoense, hoje às 19h30, precisando vencer para seguir na Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado em Belo Horizonte, as 2 equipes não saíram do empate sem gols. Assim, qualquer novo empate hoje levará a decisão para os pênaltis.

VISITANTE

O Galo luta pelo bicampeonato na Copa do Brasil. De 2013 a 2017, foram 12 jogos como visitante pela competição, somando 7 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias (30,5% de aproveitamento), sendo uma delas em Belo Horizonte, na final contra o arquirrival Cruzeiro em 2014.

DERROTOU

Disputando esta edição da Copa do Brasil, desde o início, por não ter se classificado para a Copa Libertadores, o Atlético já derrotou Botafogo da Paraíba e Figueirense longe de Belo Horizonte. Agora, precisa fazer o mesmo diante da Chapecoense.