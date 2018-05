O Cruzeiro está a um empate de avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa garantiu a vantagem ao vencer o Atlético Paranaense, de virada, por 2 a 1, ontem à noite, em Curitiba.

PACIÊNCIA

O time de Mano Menezes saiu atrás do marcador, mas teve paciência, habilidade e um pouco de sorte para igualar o placar e virar o jogo no último lance da partida. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Henrique e Raniel.

JULHO

A Raposa e o Atlético Paranaense voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil só depois da Copa do Mundo da Rússia, dia 16 de julho, no Mineirão.