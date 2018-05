O Banco Central definiu, em circular publicada ontem, os procedimentos necessários para a realização da portabilidade salarial, que é quando um beneficiário de conta-salário pede transferência de recursos para outra conta bancária ou de serviços financeiros.

JULHO

A medida já havia sido aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em fevereiro, e entrará em vigor a partir de julho. Com as novas medidas, a transferência poderá ser realizada também pela instituição que vai receber o recurso, como no modelo de portabilidade telefônica.

CONFIRMAR

A instituição financeira ou instituição de pagamento que receberá os recursos transferidos da conta-salário precisará, além de obter manifestação da vontade do cliente, confirmar e garantir a sua identidade, a legitimidade da solicitação, bem como a autenticidade das informações exigidas.

PAGAMENTO

Além de contas bancárias, os clientes da conta-salário poderão transferir recursos para outras contas de pagamento, mesmo que a conta tenha saldo limitado a R$ 5 mil.