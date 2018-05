Sob o comando de Thiago Larghi, o Atlético vem obtendo resultados expressivos no Campeonato Brasileiro. O Galo é o líder, o time que mais finaliza, o 2º que mais intercepta jogadas dos rivais, o 3º que mais acerta passes e o 4º que mais tempo fica com a bola.

DESARMA

O Atlético também é a equipe que mais desarma do meio-campo até o ataque no Brasileirão. São 61 desarmes, até o momento. Os números são da Footstats, empresa especializada em estatísticas futebolísticas.

ADIANTANDO

Os números mostram que o Galo está adiantando a marcação, diminuindo os espaços e procurando evitar que o adversário tenha campo para trabalhar e que tenha mais chances de chegar ao campo defensivo atleticano.